كأس العرب - مؤتمر كيروش: سنتمسك بأمل التأهل لربع النهائي 

يتمسك البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب عمان بأمل التأهل لربع نهائي كأس العرب، رغم أن التأهل لن يكون في أقدام لاعبيه فقط.

ويلعب منتخب عمان ضد جزر القمر في مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ويحتاج للفوز مع خسارة المغرب أمام السعودية، من أجل النظر في حسابات التأهل.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "هدفنا واحد وهو الفوز على جزر القمر، ورسالتي حتى الآن أن البطولة لم تنتهي بعد".

وتابع "علينا أن نتحلى بالأمل لأن حظوظنا ما تزال قائمة".

ويدخل منتخب عمان اللقاء بنقطة واحدة، مقابل 4 للمغرب الذي يواجه السعودية صاحب الصدارة بـ6 نقاط.

ويحتاج فريق كيروش لحصد النقاط الثلاثة، مع خسارة المغرب ليتوقف رصيده عند 4 نقاط، ووقتها تبدأ حسابات التأهل.

وشدد مدرب منتخب مصر السابق "سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة، رغم صعوبة الموقف في دور المجموعات".

وأكمل "كل شيء قابل للتحقق في كرة القدم، سنخوض مباراة ضد منتخب قوي وفي عالم كرة القدم لم تعد هناك مباراة سهلة ومباراة صعبة".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.