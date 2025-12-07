كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 12:36
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة للمباراتين بهدف لكل منهما.
وحسمت منتخبات السعودية والأردن والعراق تأهلها إلى ربع النهائي بشكل رسمي.
وجاء ترتيب المجموعات عقب الجولة الأولى كالآتي:
المجموعة الأولى
1- سوريا - 4 نقاط (+1)
2- فلسطين - 4 نقاط (+1)
3- تونس - نقطة واحدة (1-)
4- قطر - نقطة واحدة (1-)
----------
المجموعة الثانية
1- السعودية - 6 نقاط (+3)
2- المغرب - 4 نقاط (+2)
3- عمان - نقطة واحدة (1-)
4- جزر القمر - 0 نقطة (4-)
---------------
المجموعة الثالثة
1- الأردن - 6 نقاط - (+3)
2- مصر - نقطتان - (0)
3- الإمارات - نقطة واحدة - (1-)
4- الكويت - نقطة واحدة - (2-)
----------------
المجموعة الرابعة
1- العراق - 6 نقاط - (+3)
2- الجزائر - 4 نقاط - (+4)
3- السودان - نقطة واحدة - (2-)
4- البحرين - 0 نقطة - (5-)