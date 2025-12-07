سباحة - بيان من النيابة العامة بشأن وفاة يوسف محمد صاحب الـ 12 عاما

أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا بشأن واقعة وفاة يوسف محمد صاحب الـ 12 عاما خلال منافسات بطولة الجمهورية للسباحة.

وتوفى يوسف محمد بعد نقله إلى أحد المستشفيات عقب تعرضه لأزمة صحية خلال خوضه أحد منافسات السباحة.

وكشفت النيابة العامة عن حبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقة الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم، هذا وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور.

وجاء بيان النيابة العامة كالآتي:

"تلقت النيابة العامة مساء 2 ديسمبر بلاغا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عاما أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة المقامة بمجمع السباحة باستاد القاهرة".

"باشرت النيابة التحقيقات على الفور واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة وتبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفي وكذا مقطعا مرئيا مصورا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة".

"كما تحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبط كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، كما تم الانتقال للمستشفى وإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان يعاني من أية أمران تحول دون اشتراكة، وما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته".

"وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة - غير المجتزأة - أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي وذلك عقب مرور 3 دقائق وأربع وثلاثين ثانية، كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يضم طبيب رعاية مركزة، وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف بمحل الواقعة".

"وأمرت النيابة بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقة الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم، هذا وتواصل النيابة العامة استكمال تحقيقاتها باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائم على إعداده وكافة من تسفر عنه التحقيقات".

وكان قد كشف الاتحاد المصري للسباحة عن تعرض اللاعب لحالة إغماء في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عاما.

وكان يوسف محمد قد توج قبل أيام بالميدالية الذهبية لسباق 100 متر.