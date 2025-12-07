خبر في الجول - جلسة منتظرة لحل أزمة بيزيرا في الزمالك

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

جوان بيزيرا - الزمالك - سيف جعفر

يعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع البرازيلي جوان بيزيرا لحل الأزمة المتعلقة بمتسحقاته المتأخرة.

خوان بيزيرا

النادي : الزمالك

الزمالك

وأنذر بيزيرا الزمالك بفسخ تعاقفده في حال لم يتم تسوية أمر مستحقاته المالية المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك مع خوان بيزيرا خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد إنذار اللاعب بفسخ تعاقده.

أخبار متعلقة:
رسالة من بيزيرا بعد تصرفة في مراسم التتويج بالسوبر مؤتمر عبد الرؤوف: خسارة السوبر ليست نهاية العالم.. ولهذا السبب لم يبدأ بيزيرا الزمالك يكشف طبيعة إصابة بنتايك والدباغ.. وموقف خوان بيزيرا مؤتمر عبد الرؤوف: ستعرفون معوض بيزيرا غدا.. وتدريب الزمالك لا يخيفني

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتقدم الثنائي المغربي عبد الحميد معالي ومحمود بنتايك بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.

جوان بيزيرا الزمالك
نرشح لكم
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات ياسين منصور: المنافسة مع الزمالك مهمة.. وريال مدريد "بيقلد" الأهلي الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة
أخر الأخبار
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي 18 دقيقة | كأس العرب
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول ساعة | الكرة المصرية
أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518653/خبر-في-الجول-جلسة-منتظرة-لحل-أزمة-بيزيرا-في-الزمالك