خبر في الجول - جلسة منتظرة لحل أزمة بيزيرا في الزمالك

يعقد مسؤولي نادي الزمالك جلسة مع البرازيلي جوان بيزيرا لحل الأزمة المتعلقة بمتسحقاته المتأخرة.

وأنذر بيزيرا الزمالك بفسخ تعاقفده في حال لم يتم تسوية أمر مستحقاته المالية المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك مع خوان بيزيرا خلال الأسبوع الجاري لحل أزمة مستحقاته المتأخرة بعد إنذار اللاعب بفسخ تعاقده.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتقدم الثنائي المغربي عبد الحميد معالي ومحمود بنتايك بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.