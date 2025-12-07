بعد الخروج من الدوري المكسيكي.. راموس: هذه مباراتي الأخيرة مع مونتيري

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - مونتيري المكسيكي

كشف سيرجيو راموس مدافع فريق مونتيري المكسيكي نهاية مشواره مع الفريق بعد الخروج من الدوري.

سيرجيو راموس

النادي : مونتيري

مونتيري

وودع مونتيري بعد التعادل في النتيجة الإجمالية مع تولوكا في نصف نهائي الدوري المكسيكي.

وصعد تولوكا بأفضلية مركزه في مرحلة المجموعات.

وقال سيرجيو راموس في تصريحات لقناة TUDN: "كنت واضحا الأسبوع الماضي، وبالطبع، نعم، هذه مباراتي الأخيرة".

واختتم تصريحاته: "أتطلع لما هو قادم في مسيرتي خارج مونتيري".

وانضم راموس إلى مونتيري مطلع عام 2025 كأبرز صفقات الدوري المكسيكي، ونجح في تسجيل ثمانية أهداف مع الفريق.

وسجل راموس هدفا في مباراة الإياب ضد تولوكا والتي انتهت بهزيمة مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما كنت مباراة الذهاب لصالح مونتيري بهدف دون مقابل.

وتأهل تولوكا بأفضلية مركزه في جدول ترتيب المسابقة.

ويلعب تولوكا أمام تايجرز أونال في المباراة النهائية المقرر لها الأسبوع المقبل.

