كأس العرب - مؤتمر مدرب السعودية: لن نتراخى أمام المغرب ولا نريد ارتكاب حماقات

أوضح فرانسوا رودريجيز مساعد مدرب المنتخب السعودي أن فريقه لن يتراخى أمام نظيره المغربي، بعدما ضمن التأهل لربع نهائي كأس العرب.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال رودريجيز في مؤتمر صحفي: "المدرب هيرفي رينار حاليا في الطائرة في طريق العودة من واشنطن ولم يتغير شيء كنا نعلم ذلك مسبقاً تحضيراتنا كما هي، اللاعبون مستعدون لمواجهة المغرب".

وأضاف "نحترم منتخب المغرب ونعرف العلاقات التي تربط رينار بالمغرب ولكن علينا احترام الجدول الزمني للبطولة وما زلنا نفكر في طريقة اللعب، نحن وصلنا للدور التالي ومنتخب المغرب يريد التأهل، لن نتراخى ونريد تحقيق نتيجة إيجابية".

رينار، الذي تواجد في الولايات المتحدة لحضور قرعة كأس العالم 2026، تولى تدريب المنتخب المغربي في فبراير 2016، وتحت قيادته، لعب أسود الأطلس 45 مباراة دولية، حققوا فيها 25 فوزا، و9 تعادلات، و11 خسارة.

وتابع "نحن فريق قيد التطور ولا يزال لدينا الكثير للقيام به والأهم هو التأهل، نرتكب بعض الأخطاء أحيانا ولكن يجب أن نعمل للحد من ذلك، هذه المسابقة هي بمثابة التحضير لكأس العالم ومن الطبيعي أن نستقبل الأهداف ونريد أن نكون أقوياء هجوميا".

وشدد "لا نريد ارتكاب حماقات أمام منتخب المغرب وهو فريق قوي هجوميا، ، من الممكن أن نحدث تغييرات ومن الممكن أن نلعب بأقوى تشكيلة لدينا خيارات مختلفة، رينار سيصل ظهرا وسنقرر بعد ذلك".

وأكمل "لدينا العديد من الأهداف من مواجهة المغرب، الفريق الذي سيلعب يريد إثبات نفسه ولن يعتبروا هذه المواجهة تحضيرية".

وأتم "لدينا لاعبون يريدون لعب كأس العالم ويريدون إثبات أنفسهم في التدريبات وحتى المباريات الصغرى يلعبون وكأنها في كأس العالم".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.