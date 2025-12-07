كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: اللعب على التعادل أمام السعودية سيكون أكبر خطأ

شدد طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب على أن فريقه لن يلعب على التعادل مع السعودية في كأس العرب، رغم أن التعادل يعبر به لربع النهائي.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "مواجهة السعودية؟ المباراة ليست سهلة على الطرفين، سنحترم أي منافس وهذا طريقنا للفوز، جميع المنتخبات تلعب من أجل الفوز ولكن هناك فوارق فنية سنتغلب عليها بالروح كما ذكرت لكم".

وأضاف "المنتخب السعودي مرشح قوي للظفر باللقب ونحن كذلك جاهزون للخروج من المباراة لبر الأمان والتأهل".

وتابع "سنحاول أن نستغل الروح وقوة الشخصية التي تمتلكها المجموعة لتعويض ما ينقصنا من بعض الأشياء والنقاط الفنية".

وأوضح "المنتخب السعودي يشعر بالأريحية بعد ضمانه التأهل، ومسألة اللعب بالصف الثاني أمر يعود لمدربهم، لكن أكبر خطأ أن نلعب على التعادل، علينا أن نخوض المباراة من دون ضغوطات".

وأتم "الأجواء جيدة وتركيزنا على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أهمية هذه المباراة للتأهل، وبإذن الله نحقق الفوز".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.