كأس العرب - مؤتمر السكتيوي: اللعب على التعادل أمام السعودية سيكون أكبر خطأ

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - منتخب المغرب

شدد طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب على أن فريقه لن يلعب على التعادل مع السعودية في كأس العرب، رغم أن التعادل يعبر به لربع النهائي.

ويصطدم المنتخبان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات يوم الاثنين بحثا عن صدارة المجموعة.

وقال السكتيوي في مؤتمر صحفي: "مواجهة السعودية؟ المباراة ليست سهلة على الطرفين، سنحترم أي منافس وهذا طريقنا للفوز، جميع المنتخبات تلعب من أجل الفوز ولكن هناك فوارق فنية سنتغلب عليها بالروح كما ذكرت لكم".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - مواعيد مباريات الجولة الثالثة الحاسمة كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف كأس العرب - بعد نهاية الجولة الثانية.. تعرف على المتأهلين لربع النهائي والمغادرين كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء

وأضاف "المنتخب السعودي مرشح قوي للظفر باللقب ونحن كذلك جاهزون للخروج من المباراة لبر الأمان والتأهل".

وتابع "سنحاول أن نستغل الروح وقوة الشخصية التي تمتلكها المجموعة لتعويض ما ينقصنا من بعض الأشياء والنقاط الفنية".

وأوضح "المنتخب السعودي يشعر بالأريحية بعد ضمانه التأهل، ومسألة اللعب بالصف الثاني أمر يعود لمدربهم، لكن أكبر خطأ أن نلعب على التعادل، علينا أن نخوض المباراة من دون ضغوطات".

وأتم "الأجواء جيدة وتركيزنا على الظفر بالنقاط الثلاث، الجميع يعرف أهمية هذه المباراة للتأهل، وبإذن الله نحقق الفوز".

ويتصدر منتخب السعودية الترتيب بالعلامة الكاملة، ثم يأتي منتخب المغرب في الوصافة بأربعة نقاط.

ويأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة، ثم يتذيل جزر القمر الترتيب دون رصيد من النقاط.

المغرب طارق السكتيوي السعودية كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن كأس العرب - مؤتمر كيروش: سنتمسك بأمل التأهل لربع النهائي  كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية كأس العرب - مؤتمر مدرب السعودية: لن نتراخى أمام المغرب ولا نريد ارتكاب حماقات كأس العرب - مواعيد مباريات الجولة الثالثة الحاسمة كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف كأس العرب - بعد نهاية الجولة الثانية.. تعرف على المتأهلين لربع النهائي والمغادرين
أخر الأخبار
كأس العرب - مؤتمر مدرب جزر القمر: يجب أن نظهر بمستوى جيد أمام عمان قبل الوداع دقيقة | كأس العرب
أحمد حسن: من حق الجماهير أن تحزن بسبب النتيجة.. ونستهدف أداء أفضل ضد الأردن 15 دقيقة | كأس العرب
النصر يقرر إراحة ماني قبل أمم إفريقيا 24 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك 29 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات 35 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مؤتمر كيروش: سنتمسك بأمل التأهل لربع النهائي  39 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - ترتيب المجموعات عقب نهاية الجولة الثانية 55 دقيقة | كأس العرب
سباحة - بيان من النيابة العامة بشأن وفاة يوسف محمد صاحب الـ 12 عاما ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518649/كأس-العرب-مؤتمر-السكتيوي-اللعب-على-التعادل-أمام-السعودية-سيكون-أكبر-خطأ