ياسين منصور: المنافسة مع الزمالك مهمة.. وريال مدريد "بيقلد" الأهلي

شدد ياسين منصور نائب رئيس الأهلي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير وتنمية كبيرة داخل النادي.

وتولى ياسين منصور مهمة نائب رئيس النادي خلال انتخابات مجلس الإدارة الجديد حتى 2029 برئاسة محمود الخطيب.

وقال ياسين منصور نائب رئيس الأهلي عبر إم بي سي مصر: "اتفقت مع محمود الخطيب على التواجد في منصب النائب واستمراره رئيسا للنادي، لأنه رمز كبير".

وأضاف "هامش التطور والنمو كبير جدا في الأهلي. الشركات التي أنشأها مجلس الإدارة تعكس رؤية استثنائية، وريال مدريد بدأ ينفذ الفكرة. ريال مدريد "بيقلد" الأهلي".

وتابع "في أوروبا مداخيل التذاكر تمثل من 20 إلى 25% من دخل الأندية، لكن في الأهلي لا تكمل 1% من دخل النادي. نحتاج حملات إعلانية وتسهيل عمليات دخول الجماهير".

وشدد منصور "المنافسة مهمة ووجود الزمالك يصب في مصلحة الأهلي. جمهور الأهلي لا يقبل إلا بالفوز وأنا واحد منهم".

وأتم نائب رئيس الأهلي تصريحاته "هدفنا تطوير قطاع الناشئين ومصر بلد كبيرة تستحق الوصول بعيدا في كأس العالم، نحن لسنا أقل من المغرب".

وكان منتخب المغرب قد حقق أفضل إنجاز عربي وإفريقي بعدما بلغ نصف نهائي النسخة الماضية من كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026.

إيران × نيوزلندا.. 15 يونيو 2026.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026.

نيوزلندا × مصر.. 21 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 26 يونيو 2026.

مصر × إيران.. 26 يونيو 2026.