كأس العرب - مواعيد مباريات الجولة الثالثة الحاسمة
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 11:18
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
وكان منتخب مصر قد تعادل أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة للمباراتين بهدف لكل منهما.
وحسمت منتخبات السعودية والأردن والعراق تأهلها إلى ربع النهائي بشكل رسمي.
ويستعرض لكم FilGoal.com جدول مواعيد مباريات الجولة الثالثة:
المجموعة الأولى - الأحد 7 ديسمبر
قطر × تونس - 7 مساء
سوريا × فلسطين - 7 مساء
المجموعة الثانية - الإثنين 8 ديسمبر
المغرب × السعودية - 7 مساء
عمان × جزر القمر - 7 مساء
المجموعة الثالثة - الثلاثاء 9 ديسمبر
الإمارات × الكويت - 4:30 مساء
مصر × الأردن - 4:30 مساء
المجموعة الرابعة - الثلاثاء 9 ديسمبر
البحرين × الجزائر - 7 مساء
السودان × العراق - 7 مساء
بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 ديسمبر الجاري.