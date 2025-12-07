كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف

يحتاج منتخب مصر للفوز على الأردن بأي نتيجة في الجولة الختامية من دور المجموعات لحسم بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العرب بغض النظر عن نتيجة الإمارات أمام الكويت.

أما في حالة التعثر فسيدخل منتخب مصر في دوامة الحسابات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني عقب مرور جولتين برصيد نقطتين بينما كل من منتخبي الإمارات والكويت بنقطة واحدة لكل منهما.

بينما ضمن منتخب الأردن تأهله كمتصدر للمجموعة.

ويكشف لكم FilGoal.com حالة واحدة فقط يتم اللجوء فيها لقاعدة اللعب النظيف:

خسارة مصر أمام الأردن بنتيجة 1-2 وتعادل الإمارات أمام الكويت بهدف لكل منهما.

في تلك الحالة يصبح ترتيب النقاط كالآتي:

1- الأردن - 9 نقاط

2- مصر - نقطتان (سجل 3 استقبل 4)

3- الإمارات - نقطتان (سجل 3 استقبل 4)

4- الكويت - نقطتان (سجل 3 استقبل 5)

وعند استبعاد نتائج منتخب الأردن وحساب المواجهات المباشرة بين مصر والكويت والإمارات، سيتساوى الثلاثي في كل شيء بعد ذلك سيتم اللجوء للأكثر تسجيلا في المجموعة بالكامل ثم صاحب فارق الأهداف الأعلى في المجموعة بالكامل.

في تلك الحالة سيتم استبعاد الكويت ويستمر التساوي بين منتخبي مصر والإمارات ثم يتم اللجوء لقاعدة اللعب النظيف وهي كالآتي: (بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة، البطاقة الحمراء غير المباشرة = خصم 3 نقاط، البطاقة الحمراء المباشرة = خصم 4 نقاط، البطاقة الصفراء ثم حمراء مباشرة = خصم 5 نقاط).

ويتفوق منتخب مصر على الإمارات بعد مرور جولتين في قاعدة اللعب النظيف إذ أن مجموع الإمارات (9-) من طرد مباشر بالإضافة لـ 5 بطاقات صفراء.

أما منتخب مصر فتحصل على ثلاث بطاقات صفراء فقط بـ (3-).

لكن ماذا إذا تساوى منتخبا مصر والإمارات في اللعب النظيف؟ وقتها سيتم اللجوء للتصنيف العالمي بالاتحاد الدولي ووقتها يصعد منتخب مصر صاحب المركز 32 عالميا بينما الإمارات في المركز 68.