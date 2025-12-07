كأس العرب - بعد نهاية الجولة الثانية.. تعرف على المتأهلين لربع النهائي والمغادرين

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 11:08

كتب : FilGoal

كأس العرب

بدأت ملامح ربع نهائي كأس العرب في الظهور بعد نهاية الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتستعد المنتخبات الـ16 للعب مباريات الجولة الثالثة الحاسمة بداية من يوم الأحد.

وحسمت 3 منتخبات تأهلها لربع النهائي، وهم:

السعودية من المجموعة الثانية

والأردن من المجموعة الثالثة

والعراق من المجموعة الرابعة

منتتخب السعودية صاحب الـ6 نقاط سيواجه المغرب من أجل صدارة المجموعة، فالمغاربة في المركز الثاني بـ4 نقاط.

بينما ضمن الأردن التأهل كمتصدر للمجموعة التي تضم معه مصر والإمارات والكويت، فرصيده الحالي 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن منتخب مصر الوصيف.

فيما يلعب المنتخب العراقي صاحب الـ6 نقاط ضد الجزائر، من أجل صدارة المجموعة، فالخضر في المركز الثاني بـ4 نقاط.

المودعون

سيدخل منتخبا البحرين وجزر القمر الجولة الثالثة بلا أي أمل في التأهل لربع النهائي، وذلك بعد خسارة أول جولتين.

وتقام مباريات الجولة الثالثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

كأس العرب
