الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 10:58

كتب : هاني العوضي

كهرباء الإسماعيلية - الاتحاد السكندري

يبدأ نادي الاتحاد السكندري تخطيطه من أجل تدعيم الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستهل الاتحاد السكندري مشواره في كأس الرابطة بمواجهة المصري يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اجتماع خلال ساعات مع محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، لدراسة تعاقدات يناير".

أخبار متعلقة:
الأهلي طرابلس يشكر مصر وينتقد الاتحاد الليبي بعد أحداث نهائي الكأس خبر في الجول - جهاز منتخب مصر الثاني مرشح لقيادة الاتحاد السكندري كرة سلة - رفض تظلم الاتحاد السكندري بشأن قرارات نهائي دوري المرتبط مدرب اتحاد جدة: دومبيا تحدى الإصابة.. وأشكر عوار على تضحيته

وتابع "تم عرض أسماء على الجهاز الفني وعلى إدارة النادي للتعاقد معهم، وخلال أيام سيتم التعاقد مع 4 لاعبين مصريين".

واختتم إسلام عادل تصريحاته "خلال الأيام المقبلة سنجلس مع اللاعبين الأجانب إذ نرغب في انتهاء تعاقدات معهم بشكل ودي إذ أن قائمة الأجانب مكتملة".

وخسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.

الدوري المصري الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي خبر في الجول - عمر فرج يقرر فسخ تعاقده مع الزمالك تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات خبر في الجول - جلسة منتظرة لحل أزمة بيزيرا في الزمالك ياسين منصور: المنافسة مع الزمالك مهمة.. وريال مدريد "بيقلد" الأهلي الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل
أخر الأخبار
كأس العرب - مدافع الجزائر: لم تصلني عروض من الأهلي 18 دقيقة | كأس العرب
بعدما كان قريبا من الأهلي.. أورس فيشر يتولى تدريب ماينز 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
الركراكي يحدد موعد إعلان القائمة النهائية للمغرب في كأس إفريقيا 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول ساعة | الكرة المصرية
أوين ينتقد تصريحات صلاح: لا يمكن قول ما قلته علنا ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تتويج نور الشربيني ومصطفى عسل بلقب هونج كونج المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
النحاس يشكر الزوراء ويحدد موعد عودته لتدريب الفريق ساعة | الوطن العربي
اتحاد الكرة يوضح الخطوات المعتمدة لشراء تذاكر كأس العالم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 3 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518644/الاتحاد-السكندري-لـ-في-الجول-نتعاقد-مع-4-لاعبين-مصريين-خلال-أيام-وهذا-موقفنا-من-الأجانب