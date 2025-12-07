الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب

يبدأ نادي الاتحاد السكندري تخطيطه من أجل تدعيم الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

ويستهل الاتحاد السكندري مشواره في كأس الرابطة بمواجهة المصري يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اجتماع خلال ساعات مع محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، لدراسة تعاقدات يناير".

وتابع "تم عرض أسماء على الجهاز الفني وعلى إدارة النادي للتعاقد معهم، وخلال أيام سيتم التعاقد مع 4 لاعبين مصريين".

واختتم إسلام عادل تصريحاته "خلال الأيام المقبلة سنجلس مع اللاعبين الأجانب إذ نرغب في انتهاء تعاقدات معهم بشكل ودي إذ أن قائمة الأجانب مكتملة".

وخسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.