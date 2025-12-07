الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل

كشف عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي ومنتخب مصر عن اتفاق الأهلي مع غزل المحلة على انتقاله بنهاية الموسم الماضي لكن تعثرت الصفقة في النهاية.

كما كشف عن توقيعه للزمالك من قبل مع حسين السيد عضو ملجس إدارة النادي.

وقال عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي عبر قناة أون سبورت: "حصلت على عروض من الزمالك والأهلي قبل انتقالي إلى البنك الأهلي، وكدت انتقل إلى الأهلي الموسم الماضي بعد اتفاق محمود الخطيب مع إدارة غزل المحلة لكن تم تأجيل الأمر بسبب ظروف النادي الصعبة في الدوري الاستثنائي".

وكشف الجزار "الأهلي يتمم اتفاقه مع النادي أولا ثم يتفق مع اللاعب وهو ما حدث معي وتم الاتفاق على انتقالي بنهاية الموسم، لكن الأمر تعطل في النهاية لأسباب أخرى مثل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وسعيه للتعاقد مع مدافع".

وتابع "حصلت على عروض من فرق عربية، وسبق وأن وقعت لنادي الزمالك في وجود حسين السيد عضو مجلس الإدارة، لكن الأمر لم يتم بسبب ظروف النادي المالية وطلب غزل المحلة مبلغ يتراوح بين 25 إلى 30 مليون جنيه".

واختتم الجزار تصريحاته "إذا حصلت على عرضين من الأهلي والزمالك في نفس التوقيت سأنظر للنادي الذي سأشارك معه رغم أنه في كل الأحوال ستكون هناك منافسة قوية للمشاركة".

ويغيب عمرو الجزار عن قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا.

وخاض الجزار 11 مباراة مع البنك الأهلي هذا الموسم في مسابقة الدوري.