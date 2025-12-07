كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية

غادرت بعثة فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة مطار القاهرة متجهة إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية لسيدات الكرة الطائرة يوم 9 ديسمبر الجاري في البرازيل.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من برايا كلوب البرازيلي وكونيجليانو الإيطالي وأورلاندو فالكيريس الأمريكي.

وتترأس بعثة سيدات الزمالك، نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة النادي.

وشهدت قائمة سيدات الزمالك تحت قيادة أحمد فتحي المدير الفني ضم الصفقات الجديدة مع غياب مريم مصطفى.

وضمت قائمة الزمالك 14 لاعبة وهن:

نورا عزمي - داليا المرشدي - سابين عابد - أيسل نديم - تقى الله مدحت - ندى مرجان - هنا تامر - فريدة الزرقا - مريم ثروت - مروة مجدي - مريم ممدوح - فريدة الحناوي - فرح العايدي - ماتيا ماجديتش.

وجاء موعد مباريات سيدات الزمالك كالآتي:

9 ديسمبر - برايا البرازيلي × الزمالك - 3 عصرا

10 ديسمبر - كونيجليانو الإيطالي × الزمالك - 10 مساء

11 ديسمبر - الزمالك × أورلاندو فالكيريس - 3 عصرا