منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

كروز أزول - أبطال كونكاكاف

ودع كروز أزول منافسات الدوري المكسيكي من نصف النهائي رغم تعادله ذهابا وإيابا أمام تايجرز أونال.

وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهتي الذهاب والإياب، لكن تأهل تايجرز أونال بافضلية مركزه في مرحلة المجموعات.

ويستعد كروز أزول لمواجهة فلامنجو البرازيلي يوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري في قطر بدربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويتأهل الفائز من دربي الأمريكيتين لمواجهة بيراميدز في كأس التحدي يوم 13 من الشهر نفسه، بينما الفائز يصعد لنهائي كأس إنتركونتيننتال ومواجهة باريس سان جيرمان.

وتقدم أونال تايجرز أولا في مباراة الإياب عن طريق جوان برونيتا في الدقيقة 27، بينما سجل خوان بوراتا هدف التعادل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 95.

وتعادل كروز أزول أمام تايجرز أونال بهدف لكل منهما أيضا في ذهاب نصف نهائي الدوري المكسيكي.

وافتتح أنخل كوريا وقتها التسجيل لتايجرز أونال في الدقيقة 61 بينما تعادل جابرييل فيرنانديز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

ورغم التعادل في المواجهتين ذهابا وإيابا فقد حسم أونال تايجرز مقعده في النهائي بسبب أفضلية مركزه في مرحلة المجموعة.

كما ودع مونتيري بقيادة سيرجيو راموس بنفس الطريقة، بعدما خسر أمام تولوكا 2-3 في مباراة الإياب، وسجل راموس هدفا من ركلة جزاء.

بينما مواجهة الذهاب انتهت بفوز مونتيري بهدف دون مقابل لتكون النتيجة الإجمالية 3-3 بين الفريقين.

وصعد تولوكا إلى المباراة النهائية بأفضلية مركزه في مرحلة المجموعة.

وبذلك يقام النهائي يومي 11 و14 ديسمبر الجاري.

وكان من المقرر تأجيله إلى يومي 25 و28 ديسمبر الجاري حال تأهل كروز أزول بسبب مشاركته في كأس إنتركونتيننتال.

