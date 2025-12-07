طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة

يثق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على قدرة لاعبيه على التأهل لربع نهائي كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وقال حلمي طولان عبر المؤتمر الصحفي: "منتخب الإمارات قوي ويلعب كرة قدم جيدة، واستقبلنا هدفا غريب جدا بسبب هجمة مرتدة".

وتابع "أجرينا بعض التغييرات في الملعب مما ساعدنا في الناحية الهجومية ونجحنا في تسجيل التعادل وكدنا أن نتقدم لولا التسلل".

وشدد "أثق في لاعبي المنتخب بشكل كبير جدا وقدرتهم على التأهل من مرحلة المجموعات".

أما عن قائمة الفريق فأوضح "الجميع يعلم جيدا ما حدث قبل البطولة ولا أحب التطرق للحديث عنه الآن، سوف نتحدث عن ذلك لاحقا".

واختتم طولان تصريحاته "منتخب مصر كبير جدا أيا كانت الظروف، فالجميع يطالبنا بالبطولة وهذا أمر طبيعي لمكانة المنتخب لكن أؤجل حديثي عن هذا الأمر لاحقا، حتى لا يظهر وكأنني أبحث عن مبررات، وأشدد مجددا على ثقتي في اللاعبين وقدرتنا على التأهل".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.