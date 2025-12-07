طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 09:46

كتب : FilGoal

حلمي طولان - منتخب مصر الثاني

يثق حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على قدرة لاعبيه على التأهل لربع نهائي كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وقال حلمي طولان عبر المؤتمر الصحفي: "منتخب الإمارات قوي ويلعب كرة قدم جيدة، واستقبلنا هدفا غريب جدا بسبب هجمة مرتدة".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر كأس العرب- مروان حمدي: لم نأخذ وقتنا الكافي كلاعبين في الإعداد.. وهذا ما أعد به كأس العرب - إسلام عيسى: لا يتبقى لنا إلا حل واحد ضد الأردن

وتابع "أجرينا بعض التغييرات في الملعب مما ساعدنا في الناحية الهجومية ونجحنا في تسجيل التعادل وكدنا أن نتقدم لولا التسلل".

وشدد "أثق في لاعبي المنتخب بشكل كبير جدا وقدرتهم على التأهل من مرحلة المجموعات".

أما عن قائمة الفريق فأوضح "الجميع يعلم جيدا ما حدث قبل البطولة ولا أحب التطرق للحديث عنه الآن، سوف نتحدث عن ذلك لاحقا".

واختتم طولان تصريحاته "منتخب مصر كبير جدا أيا كانت الظروف، فالجميع يطالبنا بالبطولة وهذا أمر طبيعي لمكانة المنتخب لكن أؤجل حديثي عن هذا الأمر لاحقا، حتى لا يظهر وكأنني أبحث عن مبررات، وأشدد مجددا على ثقتي في اللاعبين وقدرتنا على التأهل".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.

كأس العرب منتخب مصر مصر الثاني حلمي طولان
نرشح لكم
كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف كأس العرب - بعد نهاية الجولة الثانية.. تعرف على المتأهلين لربع النهائي والمغادرين كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء مواعيد مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025.. ختام المجموعة الأولى بكأس العرب وريال مدريد وقمة إيطالية كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر كأس العرب- مروان حمدي: لم نأخذ وقتنا الكافي كلاعبين في الإعداد.. وهذا ما أعد به كأس العرب - إسلام عيسى: لا يتبقى لنا إلا حل واحد ضد الأردن كأس العرب - عصام الحضري: الصعود أصبح بإيدينا
أخر الأخبار
كأس العرب - حالة واحدة تتسبب في لجوء منتخب مصر لقاعدة اللعب النظيف 3 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - بعد نهاية الجولة الثانية.. تعرف على المتأهلين لربع النهائي والمغادرين 5 دقيقة | كأس العرب
الاتحاد السكندري لـ في الجول: نتعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال أيام.. وهذا موقفنا من الأجانب 16 دقيقة | الدوري المصري
الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل 42 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - بعثة سيدات الزمالك تطير إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية ساعة | رياضة نسائية
منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي ساعة | أمريكا
طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة ساعة | كأس العرب
كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518640/طولان-أثق-في-قدرة-اللاعبين-على-التأهل-وأؤجل-الحديث-عما-حدث-قبل-البطولة