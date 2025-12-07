كأس العرب - كوزمين: كنت أعلم صعوبة مواجهة مصر.. ولم أواجه مثل هذا الحظ السيء

أعرب أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عن حزنه بسبب خطف منتخب مصر للتعادل في الدقائق الأخيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب.

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وقال أولاريو كوزمين المدير الفني لمنتخب الإمارات عبر المؤتمر الصحفي: "لم أواجه مثل هذا الحظ السيء طوال مسيرتي، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو استمرار العمل والنتائج سوف تأتي".

وشدد "لا يزال لدينا فرصة في التأهل من المجموعة، الأمر ليس بأيدينا لأنه يعتمد على نتيجة مواجهة مصر أمام الأردن".

وتابع "لدينا الكثير من المشاكل قبل مواجهة الكويت بسبب الإصابات المختلفة، والآن سنحاول الوصول للتشكيل الأمثل".

واختتم كوزمين تصريحاته "قبل مواجهة مصر كنت أعلم أنها ستكون صعبة وقوية لأنهم أحد أفضل المنتخبات الأفضل في البطولة، فخور جدا بما قدمناه لكن للأسف استقبلنا هدفا قبل نهاية المباراة".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف 1- / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف 2- / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.