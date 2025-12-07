مواعيد مباريات الأحد 7 ديسمبر 2025.. ختام المجموعة الأولى بكأس العرب وريال مدريد وقمة إيطالية
الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 09:16
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الأحد الموافق 7 من شهر ديسمبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.
كأس العرب
تختتم منافسات المجموعة الأولى بمواجهتين ناريتين في تمام السابعة مساء.
إذ يلعب منتخب قطر أمام تونس على استاد البيت.
بينما تواجه سوريا منتخب فلسطين على استاد المدينة التعليمية.
وتذاع المباريات عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وأبوظبي الرياضية والكاس.
الدوري الإسباني
يستضيف ريال مدريد فريق سيلتا فيجو ضمن منافسات المسابقة.
وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء على استاد سانتياجو برنابيو.
ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
يحل يوفنتوس ضيفا على نابولي في قمة مباريات الجولة.
وتقام المباراة في العاشرة إلا ربع مساء.
