مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة

رفض أحمد مجاهد عضو لجنة تطوير لائحة النظام الأساسي في اتحاد الكرة ما يتردد بشان تأثيره على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة النهار: "أتمنى أن تتوسط بيني وبين هاني أبو ريدة "عشان يسمع كلامي". أنا وهو من أكثر المختلفين داخل الغرف المغلقة".

وأضاف "أبو ريدة يستمع لمن يقول كلاما خاطئا فيبتسم له ويمنحه انطباعا أنه يقول كلاما صحيحا، فيغادر وهو يظن أن ما يريده سيحدث، وحين لا يحدث يتهمني أنا بتعطيله. أنا منذ البداية أخبر الشخص بأن كلامه خاطئ وأن ما يريده لا يمكن حدوثه".

وعن أزمة مباراة القمة في الموسم الماضي قال: "قرار الأهلي بعدم لعب مباراة القمة في الموسم الماضي كان خاطئا 100%. لا يجوز أن ينسحب ناد مصري من مباراة، أضف إلى ذلك أن هذا النادي هو القلعة التي يشاهدها الجميع. في ذلك الوقت أيضا كان رئيس الاتحادين الدولي والإفريقي في مصر".

أما عن اتهامه بالتأثير على أبو ريدة في عدم استقدام الحكام الأجانب لمباراة القمة قال: "لماذا يدفن الناس رؤوسهم في الرمل؟ اقرأ شكوى النادي الأهلي التي قيل فيها نصا: الرابطة تعلم أن المدة التي يتطلبها اتحاد الكرة أسبوعين وأضاعت هذا الحق متعمدة وحددت موعد المباراة قبل إقامتها بـ 5 أيام".

وعن اتهامه بتفصيل اللوائح قال: "الترزي يجيد التفصيل وأنا أزعم إني أجيده. كل موضوع له أكثر من جانب. الوقت والظروف يحددان الاتجاه الذي ستتخذه، وهذا يخص وضع اللوائح فقط وليس تطبيقها. طالما أن اللائحة وضعت لا مجال للاجتهاد.. وهذا النص "عاجبك أو مش عاجبك هو كدة".

وأوضح "مع الوقت تظهر ثغرات ويجب أن نسعى لتلافيها في تعديلات اللوائح التالية، وهذا أمر مهم في تطور صياغة اللوائح، ولكن تطبيقها يجب أن يكون واحدا".

وعن علاقته بالمدرب الحالي للمنتخب حسام حسن قال: "من قال إني لا أحب حسام حسن؟ عدم اختياري له حين كنت أقود الاتحاد لا علاقة له بالحب أو الكره. كنت أرى أن المدرب الأجنبي هو الأفضل لتلك الفترة.. وأزعم أن كارلوس كيروش كان من أفضل الخيارات ولو استمر كان الوضع سيختلف كثيرا".

وكشف "حسام حسن لم يكن اسما مطروحا في المناقشة أمامي أبدا، وقلت بمنتهى الوضوح: هل المجلس هو من أتى بحسام حسن في النهاية؟ لم يحدث.. حسام حسن نفسه قال إن المجلس لم يكن من أتى به لقيادة المنتخب".

وعن إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب في 2021 قال: "أتفهم غضب حسام البدري وقت رحيله عن تدريب منتخب مصر لأنه في تقييمه لم يخسر. كنت أرى أن الفترة المقبلة ستكون أصعب وبالتالي سنكون بحاجة لتجديد الدماء. اتصلت به هاتفيا وأبلغته بالقرار ومنحته فرصة الاعتذار عن عدم الاستمرار فرفضها.. ولم يأخذ الشرط الجزائي من اتحاد الكرة".