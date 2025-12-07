منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 01:53

كتب : FilGoal

فلامنجو

أنهى فلامنجو بطل الدوري البرازيلي الموسم بتعادل إيجابي بنتيجة 3-3 مع ميراسول.

وحل فلامنجو ضيفا على ميراسول في افتتاح مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة التي حسم لقبها منذ 3 أيام.

وسافرت بعثة الفريق الأول إلى قطر للمشاركة في كأس إنتركونتينتيتال ضد كروز أزول المكسيكي في كأس الأمريكيتين يوم الأربعاء المقبل.

وتواجد فقط من الفريق الأول ميشايل بالإضافة لمجموعة كبيرة من الشباب على رأسهم يان والاس.

وتقدم فلامنجو بهدف دوجلاس تيليس في الدقيقة 8 وتعادل شيكو كيم بهدف في الدقيقة 13 لأصحاب الأرض.

وتقدم فلامنجو مجددا بهدف في الدقيقة 31 عن طريق جيليرمي جوميش، وتعادل أليسون لميراسول قبل 4 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأعاد جيليرمي تقدم فلامنجو بالهدف الثالث في الدقيقة 59.

وتعادل كريستيان ريناتو بالهدف الثالث لميراسول محافظا على سجل فريقه دون خسارة على ميدانه طيلة الموسم، إذ فاز في 12 وتعادل في 7 وسط أنصاره.

ويخوض ميراسول أول موسم له في الدوري البرازيلي وأنهاه في المركز الرابع برصيد 67 نقطة كأفضل سجل لفريق صاعد حديثا في أول مواسمه.

وحجز بطاقة التأهل لكوبا ليبرتادوريس 2026 لأول مرة في تاريخه.

ورفع فلامنجو رصيد لـ 79 نقطة في الصدارة.

موعد دربي الأمريكيتين

يلعب فريق فلامنجو البرازيلي أمام كروز أزول المكسيكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي بالريان منافسات البطولة.

ويصعد المتأهل لمواجهة بيراميدز يوم السبت 13 ديسمبر على نفس الملعب.

بينما الفائز بكأس التحدي سيصل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة باريس سان جيرمان يوم الأربعاء 17 ديسمبر.

