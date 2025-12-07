الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو

خسر أتلتيكو مدريد من منافسه أتلتيك بلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أليكس بيرينجير هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 85.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لأتلتيكو مدريد على التوالي بعد الهزيمة من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر خسر بلباو في المباراة الماضية من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيلعب بلباو مباراته المقبلة ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلاقي أتلتيكو مدريد خصمه أيندهوفن في الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بلباو للنقطة 23 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.