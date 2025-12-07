الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 01:08

كتب : FilGoal

أتلتيك بلباو

خسر أتلتيكو مدريد من منافسه أتلتيك بلباو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أليكس بيرينجير هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 85.

وأقيمت المباراة على ملعب سان ماميس معقل أتلتيك بلباو.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لأتلتيكو مدريد على التوالي بعد الهزيمة من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر خسر بلباو في المباراة الماضية من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيلعب بلباو مباراته المقبلة ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة من دور الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلاقي أتلتيكو مدريد خصمه أيندهوفن في الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بلباو للنقطة 23 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.

أتلتيك بلباو الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد
نرشح لكم
موقعة الأهداف الثمانية.. برشلونة يسقط بيتيس بخماسية انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (3)-(5) برشلونة تشكيل برشلونة - راشفورد يقود الهجوم ضد ريال بيتيس مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو قائمة برشلونة - عودة دي يونج وفيرمين.. واستمرار غياب أراوخو في مواجهة بيتيس برشلونة يعلن تمديد عقد إريك جارسيا حتى 2031 مؤتمر فليك: يحق للاعبين الغضب من عدم المشاركة.. ولكن تقرير: عودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة ليست مستحيلة
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 2 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 3 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 4 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518634/الخسارة-الثانية-تواليا-أتلتيكو-مدريد-يخسر-من-أتلتيك-بلباو