باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين

الأحد، 07 ديسمبر 2025 - 01:07

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه ستاد رين بنتيجة 5-0 في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

ووصل باريس سان جيرمان لـ 48 انتصارا في 2025 معادلا الرقم القياسي للنادي في عام ميلادي والذي تحقق من قبل في 2017.

كما سجل النادي 170 هدفا هذا العام ويفصله هدفين عن معادلة الرقم القياسي في 2017.

وبات لويس إنريكي ثاني أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات تحت قيادة الإدارة القطرية للنادي برصيد 96 فوزا متفوقا على توماس توخيل.

ويتصدر لوران بلان ترتيب القائمة برصيد 126 انتصارا.

وتقدم باريس بهدف في الدقيقة 28 عن طريق خيفيتشيا كفاراستخيليا، تبعه هدف ثاني عن طريق سيني مايلو في الدقيقة 39.

وعاد الجورجي وسجل الهدف الثالث لباريس والثاني له في الدقيقة 67.

وأصبحت الأمور أسهل بعد طرق جيريمي جاكيه في الدقيقة 74 لحصوله على إنذارين.

وفي الدقيقة 88 سجل إبراهيما مباي الهدف الرابع، وأنهى جونكالو راموس اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 90+1.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان لـ 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن لانس المتصدر.

فيما ظل رين سادسا برصيد 24 نقطة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ستاد رين
