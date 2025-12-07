شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك السابق رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض الحالي.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لعبت في فترات أسوأ بكثير مما يمر بها الزمالك حاليا ولم نصل لهذه المرحلة من السوء".

وأضاف "رسالتي إلى مجلس الإدارة، إذا لم تكونوا على قدر طلبات الزمالك وجمهوره أطلب منكم الرحيل".

وأتم تصريحاته "هذا المجلس أكثر من حصل على دعم من جمهور الزمالك، ولكن الآن لا يوجد أي شيء".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين.

وأعلن الاتحاد الدولي إيقاف قيد الزمالك بسبب 6 قضايا تأخر مستحقات مالية لأشخاص مختلفة، واحدة تخص لاعبه التونسي السابق فرجاني ساسي.

وأخرى تخص مدربه السابق السويسري كريستيان جروس، وواحدة للبرتغالي جوزيه جوميز مدربه السابق.

و3 قضايا مختلفة بسبب مساعدي جوزيه جوميز.

وفسخ المغربي صلاح مصدق عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتقدم الثنائي المغربي عبد الحميد معالي ومحمود بنتايك بشكوى ضد الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية.