كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر

أبدى يحيى نادر مدافع منتخب الإمارات اعتقاده أن سوء الحظ كان وراء التعادل أمام مصر في كأس العرب.

وقال نادر في تصريحاته لقناة الكاس القطرية: "لا نعرف ماذا حدث اليوم. لا يمكنني أن أقول سوى إنه سوء حظ".

وأضاف "قدمنا مباراة كبيرة رغم أنه لم يكن هناك وقت للاستشفاء".

وأوضح "فعلنا ما يجب أن نفعله اليوم ولكن الله لم يكرمنا بالنقاط الثلاث".

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف -1 / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف - 2 / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.