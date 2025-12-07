كأس العرب- مروان حمدي: لم نأخذ وقتنا الكافي كلاعبين في الإعداد.. وهذا ما أعد به

تعهد مروان حمدي مهاجم منتخب مصر الثاني بتحقيق الفوز أمام الأردن في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وقال حمدي في تصريحاته لقناة الكاس: "لم نأخذ الوقت الكافي للإعداد معا كلاعبين. في المباريات المقبلة يمكننا الظهور بشكل أفضل".

وأضاف "بإذن الله سيكون التأهل بين أيدينا بتحقيقنا للفوز في المباراة المقبلة".

وتابع "نحن نلعب من أجل الجماهير الحاضرة وننتظر منهم الاستمرار في المباراة المقبلة".

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف -1 / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف - 2 / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت سلبيا.