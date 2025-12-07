آخر مباراة لـ ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه

توج إنتر ميامي بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه بالفوز على فانكوفر وايتكابس بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.

لقب يحمل رقم 47 لميسي في مسيرته كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في التاريخ.

ولقب ينهي به كل من جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس مسيرتهما بعدما أعلن الثنائي من قبل هذا الموسم نهاية مشواره بنهاية الموسم الحالي.

Another year, another trophy.. 🏆@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/p8xE5JvgeA — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

اللقب تحقق لميسي وبوسكيتس وألبا وسواريز ودي بول أمام الألماني توماس مولر لاعب فانكوفر، كما حقق خافيير ماسكيرانو اللقب الأول في مسيرته التدريبية.

اللقاء أقيم في ملعب تشيس ستيديوم معقل إنتر ميامي، وسيكون الأخير للفريق عليه قبل الانتقال لملعب "فريدوم ستيديوم" بدءا من الموسم المقبل.

Beckham 🤗 Messi@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/5ruJIdh3Xl — Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025

وأصبح إنتر ميامي الفريق رقم 16 الذي يحقق لقب الدوري الأمريكي تاريخيا، فيما يظل لوس أنجلوس جالاكسي الأكثر تتويجا برصيد 6 ألقاب.

وتقدم إيدير أوكامبو بهدف عكسي في شباك فريقه فانكوفر في الدقيقة 8 متقدما لإنتر ميامي.

في الشوط الثاني تعادل علي أحمد لفانكوفر بعد الوصول لساعة من عمر اللقاء.

وأعاد رودريجو دي بول التقدم من جديد لإنتر ميامي بهدف من صناعة ميسي.

وأنهى تاديو ألينيدي اللقاء وحسم اللقب لفريقه بهدف في الدقيقة 90+6 من صناعة ميسي أيضا حاسما للقب الدوري الأمريكي.