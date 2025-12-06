كأس العرب - إسلام عيسى: لا يتبقى لنا إلا حل واحد ضد الأردن

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الإمارات - كأس العرب - إسلام عيسى

شدد إسلام عيسى لاعب منتخب مصر أنه لا يتبقى إلا حل واحد في كأس العرب وهو الفوز على الأردن.

وتعادل منتخب مصر مع الإمارات بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وقال لاعب منتخب مصر عبر قناة الكاس: "سنغلق صفحة مباراة الإمارات ونبدأ غدا العمل للقاء الأردن من أجل الفوز بـ 3 نقاط والتأهل".

وأضاف "ضد الكويت قدمنا أداءً كبيرا ولم نفز، واليوم ضد الإمارات لم نلعب بنفس الأداء لكن في آخر 20 دقيقة ضغطنا وأهدرنا الفرص وسجلنا التعادل وهدف آخر ألغي في النهاية".

وأتم "ندخل كل مباراة من أجل الفوز وهو ما لم يتحقق ضد الكويت والإمارات، ولا يتبقى لنا إلا حل واحد وهو الفوز في المباراة المقبلة".

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.

وذلك قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الأردن.

موعد مباراة مصر والأردن

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد البيت.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

