كأس العرب - عصام الحضري: الصعود أصبح بإيدينا

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

عصام الحضري

يرى عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر المشارك في كأس العرب أن الصعود أصبح في يد لاعبي الفراعنة.

عصام الحضري

النادي : معتزل

مصر (ب)

وقال الحضري عبر أون سبورت: "نستعد للمباراة المقبلة والصعود في إيدينا".

وأضاف "لعب مباراة كل 48 ساعة أمر صعب، سنلعب ضد الأردن منتخب قوي ونحترمه".

وأكمل "لدينا هدف وكنت أتمنى الفوز في أول مباراتين لكن هذه هي كرة القدم".

وأتم تصريحاته "ليس لدي حارس رقم 1 وكل الحراس على أعلى مستوى وأي حارس سيشارك سيقدم نفس المستوى الذي يقدمه زميله".

وتعادل منتخب مصر مع الإمارات بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر.

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.

وذلك قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الأردن.

موعد مباراة مصر والأردن

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد البيت.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

منتخب مصر عصام الحضري كأس العرب
