كأس العرب - مدرب الإمارات: صنعنا الفرص ضد مصر وأنهينا المباراة بنفس السيناريو

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

كوزمين أولاريو - الإمارات

أبدى كوزمين أولاريو المدير الفني لـ منتخب الإمارات عن استيائه بسبب التعادل مع منتخب مصر رغم تقدمه في كأس العرب 2025.

وقال مدرب الإمارات عبر الشارقة الرياضية: "المباراة صعبة ضد خصم جيد يمتلك جودة كبيرة".

وأضاف "تقدمنا 1-0 وصنعنا فرصا لإضافة الثاني لكننا أنهينا المباراة بنفس السيناريو واستقبلنا هدفا وخرجنا بهدف وحيد".

كأس العرب - طولان يكشف سبب قلة عدد الفرص في مباراة مصر ضد الإمارات لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب الزمالك: طريقة فسخ بنتايك لعقده غير قانونية.. وننتظر حدوث انفراجة مالية

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.

ويلعب منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد الأردن المتصدر بـ6 نقاط.

