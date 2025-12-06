كأس العرب - مدرب الإمارات: صنعنا الفرص ضد مصر وأنهينا المباراة بنفس السيناريو
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 23:36
كتب : FilGoal
أبدى كوزمين أولاريو المدير الفني لـ منتخب الإمارات عن استيائه بسبب التعادل مع منتخب مصر رغم تقدمه في كأس العرب 2025.
وقال مدرب الإمارات عبر الشارقة الرياضية: "المباراة صعبة ضد خصم جيد يمتلك جودة كبيرة".
وأضاف "تقدمنا 1-0 وصنعنا فرصا لإضافة الثاني لكننا أنهينا المباراة بنفس السيناريو واستقبلنا هدفا وخرجنا بهدف وحيد".
وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.
وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.
ويلعب منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد الأردن المتصدر بـ6 نقاط.
