كأس العرب - طولان يكشف سبب قلة عدد الفرص في مباراة مصر ضد الإمارات

أوضح حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني سبب صعوبة مواجهة الإمارات التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي مع الإمارات في المجموعة الثالثة لكأس العرب 2025.

وقال طولان عبر الشارقة الرياضية: "الفريقان يعرفان نقاط القوة والضعف لبعضهما البعض ولذلك كان الفرص قليلة جدا في المباراة".

وتقدم منتخب الإمارات بهدف كايو لوكاس في الدقيقة 60 وأدرك مروان حمدي التعادل في الدقيقة 84.

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف -1 / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف - 2 / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت.

الموقعة الثلاثية المحتملة

هذا السيناريو يفترض تعادل الكويت مع الإمارات، بعد تعادلهما مع مصر بالفعل، وبالتالي "أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المتساوية"، هو ما سيحدد هوية المتأهل.

بالتالي، تتأهل مصر إن تعادل منتخبا الكويت والإمارات سلبيا، لأنها سجلت هدفين في هذه المباريات، بينما سجل كل منهما هدفا.

وإن تعادلا 2-2 يتجاوزا مصر من خلال هذا المعيار، أما إن تعادلا 1-1، يتساوى الجميع وتستمر اللعبة إلى "فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة".

يشترط هذا عدم خسارة مصر من الأردن بفارق أكبر من هدف واحد، لتتساوى مع الإمارات عند (-1) ويصير الاحتكام لعدد الأهداف المسجلة.

إن استمر التساوي عند عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة (كأن تخسر مصر 1-0 ويتعادل الكويت والإمارات سلبيا)، تلجأ الفرق للعب النظيف.

وإن استمر التساوي باللعب النظيف، يقودنا ذلك إلى "تصنيف فيفا الأحدث".

في هذا تفوز مصر (32)، تليها الإمارات (68)، ثم الكويت (135).