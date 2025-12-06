لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية

فاز إنتر على منافسه كومو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وهاكان تشالهان أوجلو وكارلوس أوجوستو أهداف إنتر.

ويعتبر كومو المنافس الـ 30 الذي يسجل لاوتارو في شباكه منذ انضمامه لإنتر في موسم 2018-2019، لا يوجد أي لاعب حقق هذا الرقم في الدوريات الـ 5 الكبرى.

ولم يخسر كومو في الدوري الإيطالي للموسم الجاري أبدا منذ هزيمته من بولونيا في الجولة الثانية.

وافتتح لاوتارو النتيجة في الدقيقة 11 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف تورام النتيجة من رأسية عقب ركلة ركنية في الدقيقة 59.

وتمكن تشالهان أوجلو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 بعد تسديدة قوية.

وأنهى كارلوس أوجوستو التسجيل في الدقيقة 86 بعد عرضية من فيديريكو ديماركو.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 30 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.

وتوقف رصيد كومو عند النقطة 24 في المركز السادس.

video:1