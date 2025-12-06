الزمالك: طريقة فسخ بنتايك لعقده غير قانونية.. وننتظر حدوث انفراجة مالية

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أوضح محمد متولي المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك أن محمود بنتايك لاعب الفريق أرسل إنذارا بالفعل لفسخ التعالقد لكن ليس في المدة القانونية.

وأبلغ محامي محمود بنتايك لاعب الزمالك إدارة النادي بالبدء في إجراءات فسخ تعاقده مع الفريق.

وقال المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك عبر أون سبورت 1: "بنتايك أرسل بالفعل إنذارا للنادي وهو غير قانوني لأن أرسله في مدة غير قانونية، وطريقة فسخ التعاقد غير قانونية، وإذا لم يحضر التدريبات سيكون هناك إجراء من النادي".

وأضاف "نحاول إيجاد الحلول لكن الأزمة المالية هي العائق الوحيد لنا، وإذا حدثت انفراجة مالية".

وأكمل "هناك شكاوى مقدمة من معالي ومصدق، ونحاول إيجاد الحلول، وأي لاعب له مستحقات متأخرة من حقه أن يرفع إنذارا للنادي، ووصلنا على إنذارات من لاعبين كثر بالفعل".

وأردف "إذا لم يتم دفع المستحقات المتأخرة في المواعيد المحددة فمن حق اللاعب فسخ عقده".

وواصل "أتواصل مع الإدارة وجون إدوارد لمعرفة المواعيد المحددة وأولويات صرف الرواتب المستحقة للاعبين".

وأتم "ما أعلمه من مجلس الإدارة هو أنه سيتم تدبير مبالغ مالية في الفترة المقبلة لفك أزمة القيد قبل سوق الانتقالات الشتوية".

