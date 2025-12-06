كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

حسام حسن - أحمد عاطف - منتخب مصر الثاني

أوضح حسام حسن لاعب منتخب مصر الثاني أن الفريق سيحاول الفوز في المباراة المقبلة على الأردن والتأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين الكويت ضد الإمارات.

وتعادل منتخب مصر في مباراته الثانية في كأس العرب أمام الإمارات بهدف لكل منهما، وهي نفس نتيجة مباراته الأولى ضد الكويت.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "جئنا إلى هنا لكي نسعد الجماهير، لعبنا للدقيقة الأخيرة وتمكنا من التعادل وإحراز هدف التقدم لكن الفيديو كان له رأي آخر".

وأضاف "علينا أن نبذل أقصى جهد ونلعب بروح عالية للفوز في المباراة المقبلة لكي نتأهل إلى الدور التالي".

وتابع "من الطبيعي أن الجماهير تشعر بالحزن لأن منتخب مصر هو الشيء الذي يسعدهم وسنلعب مباراة حاسمة ولن ننتظر لنتيجة المباراة الأخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "كل الفرق قوية وهذه أفضل نسخة من بطولة كأس العرب وأتمنى الصعود للدور التالي".

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

ويلعب منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد الأردن المتصدر بـ6 نقاط.

حسام حسن كأس العرب مصر الثاني الإمارات
نرشح لكم
كأس العرب - مدرب الإمارات: صنعنا الفرص ضد مصر وأنهينا المباراة بنفس السيناريو كأس العرب - طولان يكشف سبب قلة عدد الفرص في مباراة مصر ضد الإمارات كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب كأس العرب - عبد الله نصيب: هذا ما تعاهدنا عليه قبل البطولة كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي
أخر الأخبار
كأس العرب - مدرب الإمارات: صنعنا الفرص ضد مصر وأنهينا المباراة بنفس السيناريو دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - طولان يكشف سبب قلة عدد الفرص في مباراة مصر ضد الإمارات 7 دقيقة | كأس العرب
لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: أحدهم لا يريدني في ليفربول ولن أقبل ذلك.. وهذا ما حدث لعلاقتي مع المدرب 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: طريقة فسخ بنتايك لعقده غير قانونية.. وننتظر حدوث انفراجة مالية 28 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى 41 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية 42 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة 45 دقيقة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518619/كأس-العرب-حسام-حسن-سنحاول-التأهل-دون-النظر-لنتيجة-المباراة-الأخرى