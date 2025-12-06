كأس العرب – حسام حسن: سنحاول التأهل دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى

أوضح حسام حسن لاعب منتخب مصر الثاني أن الفريق سيحاول الفوز في المباراة المقبلة على الأردن والتأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى بين الكويت ضد الإمارات.

وتعادل منتخب مصر في مباراته الثانية في كأس العرب أمام الإمارات بهدف لكل منهما، وهي نفس نتيجة مباراته الأولى ضد الكويت.

وقال حسام حسن عبر أون سبورت: "جئنا إلى هنا لكي نسعد الجماهير، لعبنا للدقيقة الأخيرة وتمكنا من التعادل وإحراز هدف التقدم لكن الفيديو كان له رأي آخر".

وأضاف "علينا أن نبذل أقصى جهد ونلعب بروح عالية للفوز في المباراة المقبلة لكي نتأهل إلى الدور التالي".

وتابع "من الطبيعي أن الجماهير تشعر بالحزن لأن منتخب مصر هو الشيء الذي يسعدهم وسنلعب مباراة حاسمة ولن ننتظر لنتيجة المباراة الأخرى".

وأنهى حديثه قائلا: "كل الفرق قوية وهذه أفضل نسخة من بطولة كأس العرب وأتمنى الصعود للدور التالي".

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

ويلعب منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد الأردن المتصدر بـ6 نقاط.