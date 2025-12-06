كأس العرب - الفوز أو الدوامة.. سيناريوهات تأهل مصر إلى دور الثمانية

تعادل منتخب مصر الثاني مع الإمارات بهدف لكل فريق في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس العرب.

التعادل حدد شكل الصراع على بطاقة التأهل الثانية، بعد أن حسم منتخب الأردن موقفه بالفوز على الكويت 3-1، وقبلها الفوز على الإمارات 2-1.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع الكويت 1-1 في الجولة الأولى.

أولا لنتعرف على المعايير المستخدمة حال تساوى فريقين أو أكثر من نفس المجموعة:

- أكبر عدد من النقاط حصل عليها في الفريق من مباريات المجموعة مع الفرق المتساوية.

- فارق الأهداف الأعلى نتيجة لمباريات المجموعة بين الفرق المتساوية.

- أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المتساوية.

وإذا استمر التعادل يتم اللجوء للخطوة التالية:

- فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة.

- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

- اللعب النظيف (اللاعبون ومسؤولو الفريق) فيما يتعلق بالبطاقات: (بطاقة صفراء = خصم نقطة واحدة، البطاقة الحمراء غير المباشرة = خصم 3 نقاط، البطاقة الحمراء المباشرة = خصم 4 نقاط، البطاقة الصفراء ثم حمراء مباشرة = خصم 5 نقاط).

وإذا استمر التساوي بين الفرق المعنية يتم اللجوء لأحدث إصدار من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وضع المجموعة الحالي

1- الأردن: 6 نقاط

2- مصر: نقطتين (فارق الأهداف 0 / سجل 2 وتلقى 2)

3- الإمارات: نقطة (فارق الأهداف -1 / سجل 2 وتلقى 3)

4- الكويت: نقطة (فارق الأهداف - 2 / سجل 2 وتلقى 4)

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

مصر ستواجه الأردن، بينما يلتقي الإمارات والكويت.

الفوز على الأردن ببساطة شديدة يغني الفراعنة عن الدخول في أي احتمالات ويضمن التأهل.

التعادل يرفع رصيد مصر إلى 3 نقاط، وبالتالي يشترط تأهلها تعادل الإمارات والكويت، لأن الفائز منهما سيتأهل مباشرة إن تعادلت مصر مع الأردن.

أما في حالة خسارة مصر، فإن هذا لن يعني القضاء على أمل التأهل، بشرط تعادل الإمارات والكويت.

الموقعة الثلاثية المحتملة

هذا السيناريو يفترض تعادل الكويت مع الإمارات، بعد تعادلهما مع مصر بالفعل، وبالتالي "أكبر عدد من الأهداف تم تسجيله في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المتساوية"، هو ما سيحدد هوية المتأهل.

بالتالي، تتأهل مصر إن تعادل منتخبا الكويت والإمارات سلبيا، لأنها سجلت هدفين في هذه المباريات، بينما سجل كل منهما هدفا.

وإن تعادلا 2-2 يتجاوزا مصر من خلال هذا المعيار، أما إن تعادلا 1-1، يتساوى الجميع وتستمر اللعبة إلى "فارق الأهداف الأعلى في جميع مباريات المجموعة".

يشترط هذا عدم خسارة مصر من الأردن بفارق أكبر من هدف واحد، لتتساوى مع الإمارات عند (-1) ويصير الاحتكام لعدد الأهداف المسجلة.

إن استمر التساوي عند عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة (كأن تخسر مصر 1-0 ويتعادل الكويت والإمارات سلبيا)، تلجأ الفرق للعب النظيف.

وإن استمر التساوي باللعب النظيف، يقودنا ذلك إلى "تصنيف فيفا الأحدث".

في هذا تفوز مصر (32)، تليها الإمارات (68)، ثم الكويت (135).