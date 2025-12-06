كأس العرب – موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:52

كتب : FilGoal

مصر - الإمارات - كأس العرب - عمرو السولية

يواصل منتخب مصر مبارياته في كأس العرب وذلك بعدما تعادل مع الإمارات.

وتعادل منتخب مصر مع الإمارات بهدف لكل منهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب المقامة في قطر.

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.

وذلك قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الأردن.

موعد مباراة مصر والأردن

ويلعب منتخب مصر ضد الأردن يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتقام على استاد البيت.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية وقنوات الكاس.

منتخب مصر الأردن كأس العرب
