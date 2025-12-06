سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

ليفربول - أرني سلوت

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن غضبه بسبب استقبال فريقه الأهداف وذلك عقب مباراة ليدز يونايتد.

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "ليست المرة الأولى التي نفقد فيها نقاطًا أو نستقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة أو من كرة ثابتة".

وأضاف "ركلة جزاء ليدز؟ كان هناك احتكاك بالتأكيد، اللاعب كان بالفعل في طريقه للسقوط".

وأنهى حديثه قائلا: "أن نخرج بنتيجة 3-3 لا أعتقد أن هذا ما كنا نستحقه، نستقبل أهدافا دون أن يصنع الخصم أي فرصة، من الصعب جدا لعب مباراة ولا تستقبل فرصة ومع ذلك تستقبل الأهداف".

ويواصل سلوت الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

ليفربول أرني سلوت ليدز
نرشح لكم
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين لم يخسر منذ الجولة الثانية.. إنتر يفوز على كومو برباعية سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب ومواعيد جميع مباريات دور المجموعات بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويواصل انطلاقته السلبية في الدوري الفرنسي جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 2 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 3 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 4 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518616/سلوت-نستقبل-الأهداف-دون-صناعة-الخصم-أي-فرصة