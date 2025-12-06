سلوت: نستقبل الأهداف دون صناعة الخصم أي فرصة

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن غضبه بسبب استقبال فريقه الأهداف وذلك عقب مباراة ليدز يونايتد.

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "ليست المرة الأولى التي نفقد فيها نقاطًا أو نستقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة أو من كرة ثابتة".

وأضاف "ركلة جزاء ليدز؟ كان هناك احتكاك بالتأكيد، اللاعب كان بالفعل في طريقه للسقوط".

وأنهى حديثه قائلا: "أن نخرج بنتيجة 3-3 لا أعتقد أن هذا ما كنا نستحقه، نستقبل أهدافا دون أن يصنع الخصم أي فرصة، من الصعب جدا لعب مباراة ولا تستقبل فرصة ومع ذلك تستقبل الأهداف".

ويواصل سلوت الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.