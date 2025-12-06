كأس العرب – التعادل الثاني.. رأسية مروان حمدي تمنح مصر نقطة أمام الإمارات

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:32

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر ضد الإمارات - كأس العرب

تعادل منتخب مصر في مباراته الثانية في كأس العرب أمام الإمارات بهدف لكل منهما، وهي نفس نتيجة مباراته الأولى ضد الكويت.

وحصد منتخب مصر نقطته الثانية في دور المجموعات بعد التعادل مع الإمارات والكويت، بينما حقق منتخب الإمارات أول نقاطه بعد خسارته المباراة الأولى أمام الأردن.

وسجل لمنتخب مصر في شباك الإمارات مروان حمدي، بينما جاء هدف الإمارات عن طريق كايو لوكاس.

ويلعب منتخب مصر في ختام دور المجموعات ضد الأردن المتصدر بـ6 نقاط.

وصف المباراة

Image

بدأ منتخب مصر المباراة بنفس تشكيل مواجهة الكويت، ولكن مع الدفع بـ مروان حمدي في الهجوم بدلا من محمد شريف.

ظهر أول تهديد لمصر في الدقيقة 5 بضربة رأسية من غنام محمد مرت أعلى العارضة.

وسقط أكرم توفيق أرضا بعدما اصطدم برأسه في رأس أحد لاعبي الإمارات.

وأجرى منتخب الإمارات التبديل الأول بشكل اضطراري ودفع بالثنائي كايو لوكاس وماجد رشيد بدلا من لوان بيريرا وعلاء الدين زوهر.

وتألق محمد بسام وأنقذ فرصة مؤكدة من انفراد بالمرمى في الدقيقة 32.

ومرة أخرى هدد منتخب مصر مرمى الإمارات بضربة رأسية من ياسين مرعي مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني أجرى حلمي طولان مدرب منتخب مصر التبديل الأول في الدقيقة 52 بنزول ميدو جابر بدلا من مصطفى سعد.

لكن منتخب الإمارات سجل الهدف الأول في الدقيقة 60 بهجمة مرتدة سريعة عن طريق كايو لوكاس.

عقب الهدف دفع طولان بالثنائي أفشة وكريم العراقي بدلا من عمرو السولية ومحمد النني.

وكاد أكرم توفيق أن يعدل النتيجة لمصر في الدقيقة 72 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها ضعيفة في يد الحارس.

وشارك حسام حسن ليدعم هجوم مصر بدلا من يحيى زكريا في الدقيقة 81.

ونجح منتخب مصر في تسجيل التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 85 برأسية من مروان حمدي.

وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة سريعة وعرضية من البديل كريم العراقي قابلها مروان حمدي برأسية رائعة في شباك الإمارات.

إثارة الوقت الضائع

وسجل منتخب مصر الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق ميدو جابر، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب تسلل على رجب نبيل مدافع الفراعنة.

قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

