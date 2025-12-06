للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب

سجل مروان حمدي هدف تعادل منتخب مصر ضد الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخبا مصر والإمارات في المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل في قطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 85 برأسية من مروان بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى من كريم العراقي.

وتقدمت الإمارات بهدف في الدقيقة 60 عن طريق كايو لوكاس.

وكان مروان حمدي قد سجل ضد الأردن في النسخة الماضية من كأس العرب.

وبات مروان ثاني لاعب يسجل في نسختين لمنتخب مصر بكأس العرب بعد محمد مجدي "أفشة".

وسجل أفشة هدف تعادل مصر ضد الكويت في الجولة الأولى من البطولة.

وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة مع الأردن.