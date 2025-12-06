للبطولة الثانية تواليا.. مروان حمدي يهز شباك الإمارات في كأس العرب
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:26
كتب : FilGoal
سجل مروان حمدي هدف تعادل منتخب مصر ضد الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.
ويلتقي منتخبا مصر والإمارات في المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل في قطر.
وجاء الهدف في الدقيقة 85 برأسية من مروان بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى من كريم العراقي.
منتخب مصر يسجل هدف التعادل عن طريق مروان حمدي ⚽#الإمارات_مصر#كأس_العرب pic.twitter.com/6ASNO7ZWvR— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 6, 2025
وتقدمت الإمارات بهدف في الدقيقة 60 عن طريق كايو لوكاس.
وكان مروان حمدي قد سجل ضد الأردن في النسخة الماضية من كأس العرب.
وبات مروان ثاني لاعب يسجل في نسختين لمنتخب مصر بكأس العرب بعد محمد مجدي "أفشة".
وسجل أفشة هدف تعادل مصر ضد الكويت في الجولة الأولى من البطولة.
وسيلتقي منتخب مصر الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة مع الأردن.
