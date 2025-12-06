سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

شرح أرني سلوت المدير الفني لليفربول سبب تفضيله الدفع بواتارو إندو وليس محمد صلاح خلال مباراة ليدز يونايتد.

وتعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "محمد صلاح؟ علينا أن نتقبل الوضع الذي نحن فيه، المستقبل القريب لصلاح هو أنه سيذهب إلى كأس أمم إفريقيا خلال أسبوع، سنلعب ضد إنتر قبل ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "كنا متقدمين 3-2 وفي تلك اللحظة كان الأمر يتعلق أكثر بالتحكم في المباراة، لم نكن بحاجة إلى هدف في تلك المرحلة لذلك أدخلت واتارو إندو".

ويواصل سلوت الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

