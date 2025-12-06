بتروجت يوقف سلسلة انتصارات بيراميدز ويمنعه من صدارة الدوري المصري

فرض بتروجت على ملعبه بتروسبورت التعادل على بيراميدز بنتيجة 2-2 في لقاء مؤجل من الجولة 10 للدوري المصري.

سجل ثنائية بيراميدز مصصطفى زيكو، فيما سجل محمد إبراهيم "دودو" وأدهم حامد ثنائية بتروجت.

وتوقفت سلسلة انتصارات بيراميدز المتتالية عند 7 مباريات وبرصيد 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

فيما رفع بتروجت رصيده لـ 19 نقطة ظل بها في المركز التاسع.

video:1

التشكيل

عاد أحمد الشناوي لحراسة مرمى بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة، وتواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.

وتواجد بدر موسى في تشكيل بتروجت أساسيا رغم تواجده في قائمة فلسطين المشاركة في كأس العرب 2025 بقطر.

وصف المباراة

انتظر بيراميدز حتى الدقيقة 39، ركلة ثابتة نفذها الشيبي وأودعها مصطفى زيكو برأسية في الشباك.

لكن الرد جاء سريعا برأسية من محمد إبراهيم "دودو" في شباك الشناوي مدركا التعادل لبتروجت في الدقيقة 41.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الدقيقة 49 أضاف زيكو بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء الهدف الثاني لبيراميدز.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبتروجت بعد التحام هوائي نتج عنه ارتطام رأس أحمد سامي بلاعب بتروجت.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة القرار واحتسب الركلة التي سجلها أدهم حامد معلنا التعادل في الدقيقة 69.

مرت الدقائق الأخيرة مع ضغط بيراميدز لكن دون أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل.