موقعة الأهداف الثمانية.. برشلونة يسقط بيتيس بخماسية

تغلب برشلونة على ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

أنتوني أشعل هذه المعركة بهدف تقدم بيتيس المبكر في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 11 تعادل فيران توريس بعد تمريرة من الواعد روني بردغجي.

وسريعا في الدقيقة 13 تقدم توريس بعد تحويله لعرضية جول كوندي إلى هدف بلمسة بين قدمي الحارس.

وسجل روني الثالث في الدقيقة 31، بعد تمريرة من بيدري.

وأكمل توريس الهاتريك في الدقيقة 40 بعد تمريرة أخرى من بيدري.

وفي الدقيقة 60 سجل لامين يامال الخامس من ركلة جزاء.

وعادت المباراة للحياة في الدقيقة 85، بهدف دييجو يورينتي بعد تمريرة عبد الصمد الزلزولي.

وأخيرا سجل كوتشو هيرنانديز الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد برشلونة في الصدارة إلى 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي سيلعب غدا مع سيلتا فيجو.

أما بيتيس فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس.