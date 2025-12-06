المشكلة في صلاح؟ ليفربول يتعثر بالتعادل مع ليدز بسيناريو درامي

تعثر ليفربول بالتعادل مع منافسه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإبقاء على محمد صلاح في مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة تواليا والخامسة خلال الموسم الجاري.

وخلال المباريات التي جلس فيها صلاح على مقاعد البدلاء، تعادل ليفربول مرتين أمام سندرلاند وليدز وفاز على وست هام بثنائية دون رد.

وبهذا التعادل وصل ليفربول للنقطة الـ 23 في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد ليدز يونايتد للنقطة الـ 15 في المركز الـ 16.

شوط قلة الفرص

اتسم الشوط الأول من المباراة بقلة الفرص رغم استحواذ ليفربول الواضح على الكرة.

وتعد تسديدة كورتيس جونز في العارضة هي الأخطر في الدقيقة 16.

وافتتح إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة 48 قبل أن يضاعف الفارق بعد دقيقتين.

وكانت بداية العودة لليدز في الدقيقة 71 بعدما ارتكب إبراهيما كوناتي ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة للفيديو ونفذها كالفرت لوين بنجاح.

وتعادل أنتون ستاتس في الدقيقة 76 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم تقدم دومينيك سوبوسلاي لليفربول في الدقيقة 80 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع تمكن "أو تاناكا" من تسجيل هدف التعادل.

ولم يلحق ليفربول من تسجيل هدف الفوز لضيق الوقت وانتهت المباراة بتعادل درامي.