كأس العالم 2026 – تعرف على ترتيب ومواعيد جميع مباريات دور المجموعات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب ومواعيد جميع مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026.

وأقيمت قرعة دور المجموعات أمس الجمعة وأسفرت عن مجموعات قوية ومباريات نارية.

ويستعرض FilGoal.com ترتيب ومواعيد جميع المباريات في دور المجموعات.

وتقام منافسات كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

المجموعة الأولى

المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – مسار 4 في أوروبا (الدنمارك – مقدونيا الشمالية – أيرلندا – التشيك).

الجولة الأولى

المسكيك × جنوب إفريقيا.. 11 يونيو 2026 الساعة العاشرة ساء

كوريا الجنوبية × مسار 4 في أوروبا.. 12 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

مسار 4 في أوروبا × جنوب إفريقيا.. 18 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

المكسيك × جنوب إفريقيا.. 19 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مسار 4 في أوروبا × المكسيك.. 25 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

جنوب إفريقيا × كوريا الجنوبية.. 25 يونيو 2026.

المجموعة الثانية

كندا – مسار 1 في أوروبا (إيطاليا – ويلز – أيرلندا الشمالية – البوسنة والهرسك) – قطر – سويسرا

الجولة الأولى

كندا × مسار 1 في أوروبا.. 12 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

قطر × سويسرا.. 13 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

الجولة الثانية

سويسرا × مسار 1 في أوروبا.. 18 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

كندا × قطر.. 19 يونيو 2026 الساعة واحدة فجرا.

الجولة الثالثة

سويسرا × كندا.. 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 1 في أوروبا × قطر.. 24 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

المجموعة الثالثة

البرازيل – المغرب – هايتي – اسكتلندا

الجولة الأولى

البرازيل × المغرب.. 14 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

هايتي × اسكتلندا.. 14 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

البرازيل × هايتي.. 20 يونيو 2026 الساعة واحدة فقجرا.

اسكتلندا × المغرب.. 20 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

اسكتلندا × البرازيل.. 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المغرب × هايتي.. 25 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

المجموعة الرابعة

أمريكا – باراجواي – استراليا – مسار 3 في أوروبا (تركيا – رومانيا – سلوفاكيا – كوسوفو)

الجولة الأولى

أمريكا × باراجواي.. 13 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

استراليا × مسار 3 في أوروبا.. 13 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثانية

مسار 3 في أوروبا × باراجواي.. 19 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

أمريكا × استراليا.. 19 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

الجولة الثالثة

مسار 3 في أوروبا × أمريكا.. 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

باراجواي × استراليا.. 26 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

المجموعة الخامسة

ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور

الجولة الأولى

ألمانيا × كوراساو.. 14 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كوت ديفوار × الإكوادور.. 15 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية

ألمانيا × كوت ديفوار.. 20 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

الإكوادور × كوراساو.. 21 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

الإكوادور × ألمانيا.. 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

كوراساو × كوت ديفوار.. 25 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

المجموعة السادسة

هولندا – اليابان – مسار أوروبا 2 (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) – تونس

الجولة الأولى

هولندا × اليابان.. 14 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

مسار 2 في أوروبا × تونس.. 15 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

هولندا × مسار 2 في أوروبا.. 20 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

تونس × اليابان.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

الجولة الثالثة

تونس × هولندا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

اليابان × مسار 2 في أوروبا.. 26 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

المجموعة السابعة

بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا

الجولة الأولى

بلجيكا × مصر.. 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا.. 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران.. 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

نيوزلندا × مصر.. 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

نيوزلندا × بلجيكا.. 27 يونيو 2026 الساعة السادسة فجرا.

مصر × إيران.. 27 يونيو 2026 الساعة السادسة فجرا.

المجموعة الثامنة

إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي

الجولة الأولى

إسبانيا × كاب فيردي.. 15 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

السعودية × أوروجواي.. 16 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

إسبانيا × السعودية.. 21 يونيو 2026 الساعة السابعة مساء.

أوروجواي × كاب فيردي.. 22 يونيو 2026 السابعة الواحدة فجرا.

الجولة الثالثة

أوروجواي × إسبانيا.. 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

كاب فيردي × السعودية.. 27 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

المجموعة التاسعة

فرنسا – السنغال – مسار 2 الملحق العالمي (العراق – بوليفيا – سورينام) – النرويج

الجولة الأولى

فرنسا × السنغال.. 16 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مسار 2 الملحق العالمي × النرويج.. 17 يونيو 2026 الساعة الواحدة فجرا.

الجولة الثانية

فرنسا × مسار 2 الملحق العالمي.. 23 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

النرويج × السنغال.. 23 يونيو 2026 الساعة الثالثة فجرا.

الجولة الثالثة

النرويج × فرنسا.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء

السنغال × مسار 2 الملحق العالمي.. 26 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

المجموعة العاشرة

الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026 الساعة السابعة صباحا.

النمسا × الأردن.. 17 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

الأردن × الجزائر.. 23 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا.

الجولة الثالثة

الأردن × الجزائر.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجزائر × النمسا.. 28 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

المجموعة الحادية عشر

البرتغال – مسار 1 الملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية – جامايكا – نيو كاليدونيا) – أوزبكستان – كولومبيا

الجولة الأولى

البرتغال × مسار 1 الملحق العالمي.. 17 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

أوزبكستان × كولومبيا.. 18 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثانية

البرتغال × أوزبكستان.. 23 يونيو 2026 الساعة الثامنة مساء.

كولومبيا × مسار 1 الملحق العالمي.. 24 يونيو 2026 الساعة الخامسة فجرا.

الجولة الثالثة

كولومبيا × البرتغال.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

مسار 1 الملحق العالمي × أوزبكستان.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية ونصف فجرا.

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.

الجولة الأولى

إنجلترا × كرواتيا.. 17 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

غانا × بنما.. 18 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثانية

إنجلترا × غانا.. 23 يونيو 2026 الساعة الحادية عشر مساء.

بنما × كرواتيا.. 24 يونيو 2026 الساعة الثانية فجرا.

الجولة الثالثة

بنما × إنجلترا.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.

كرواتيا × غانا.. 28 يونيو 2026 الساعة الثانية عشر مساء.