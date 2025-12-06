بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويواصل انطلاقته السلبية في الدوري الفرنسي

شارك مصطفى محمد كبديل في تعثر نانت بالخسارة من لانس 2-1 في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد للمباراة السابعة على التوالي كبديل بقميص نانت في الدوري الفرنسي.

وتقدم فلوران توفان بالهدف الأول للانس في الدقيقة 34.

وسجل يوسف العربي هدف التعادل في الدقيقة 38 من متابعة لركلة جزاء أهدرها.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 59 بدلا من المهاجم المغربي.

وخطف ويسلي سعيد الفوز للانس بهدف قبل 9 دقائق على نهاية اللقاء.

وابتعد لانس في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يستعد للقاء رين بعد قليل.

وظل نانت في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

وتعد تلك أسوأ انطلاقة للكناري في الدوري الفرنسي منذ موسم 2001-2002 عندما حققوا 10 نقاط في أول 15 جولة.

وسجل مصطفى هدفين فقط هذا الموسم حتى الآن بقميص الكناري.