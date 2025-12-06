بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من لانس ويواصل انطلاقته السلبية في الدوري الفرنسي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 21:33

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

شارك مصطفى محمد كبديل في تعثر نانت بالخسارة من لانس 2-1 في الجولة 15 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد للمباراة السابعة على التوالي كبديل بقميص نانت في الدوري الفرنسي.

وتقدم فلوران توفان بالهدف الأول للانس في الدقيقة 34.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - عبد الله نصيب: هذا ما تعاهدنا عليه قبل البطولة كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي كأس العرب - العراق ثالث المتأهلين لربع النهائي بثنائية ضد السودان جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي

وسجل يوسف العربي هدف التعادل في الدقيقة 38 من متابعة لركلة جزاء أهدرها.

وشارك مصطفى محمد في الدقيقة 59 بدلا من المهاجم المغربي.

وخطف ويسلي سعيد الفوز للانس بهدف قبل 9 دقائق على نهاية اللقاء.

وابتعد لانس في الصدارة برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يستعد للقاء رين بعد قليل.

وظل نانت في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

وتعد تلك أسوأ انطلاقة للكناري في الدوري الفرنسي منذ موسم 2001-2002 عندما حققوا 10 نقاط في أول 15 جولة.

وسجل مصطفى هدفين فقط هذا الموسم حتى الآن بقميص الكناري.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
سلوت: لهذا السبب فضلت الدفع بإندو وليس صلاح ضد ليدز تشكيل ليفربول - صلاح على دكة البدلاء لثالث مباراة تواليا أمام ليدز صلاح البديل يشارك في التعادل الأول لـ ليفربول أمام سندرلاند انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سندرلاند.. تعادل أول أرني سلوت: صلاح نموذج يحتذى به حتى وهو على مقاعد البدلاء تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة للمباراة الثانية تواليا.. وإيزاك يقود الهجوم ضد سندرلاند تقرير: الهلال والقادسية أبرز المهتمين بضم محمد صلاح من السعودية بمشاركة إبراهيم عادل.. الجزيرة ينتزع تأهلا دراميا إلى نصف نهائي كأس الرابطة
أخر الأخبار
مجاهد: من قال إني لا أحب حسام حسن؟ وهذه حقيقة تأثيري على أبو ريدة 2 ساعة | الكرة المصرية
منافس بيراميدز المحتمل - بعد سفر الفريق الأول.. شباب فلامنجو يتعادلون مع ميراسول 3-3 2 ساعة | أمريكا
الخسارة الثانية تواليا.. أتلتيكو مدريد يخسر من أتلتيك بلباو 3 ساعة | الدوري الإسباني
باريس سان جيرمان يعادل رقم 2017 بخماسية ضد رين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
AlphaX وM squared يعلنان انطلاق سباق قدرة التحمل في المتحف المصري الكبير 3 ساعة | الكرة المصرية
هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة 4 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا: لم أر الزمالك في فترة أسوأ من الآن.. وعلى المجلس الرحيل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - مدافع الإمارات: سوء الحظ وراء تعادلنا مع مصر 4 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس العالم 2026 – افتتاح مكرر ومواجهات ثأرية.. جيدة لـ مصر وقمة عربية 2 كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة 3 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 4 كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته
/articles/518608/بمشاركة-مصطفى-محمد-نانت-يخسر-من-لانس-ويواصل-انطلاقته-السلبية-في-الدوري-الفرنسي