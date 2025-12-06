كأس العرب - عبد الله نصيب: هذا ما تعاهدنا عليه قبل البطولة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

منتخب الأردن

أوضح عبد الله نصيب لاعب المنتخب الأردني أن بطولة كأس العرب استعداد مهم للنشامى قبل كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الأردن لربع النهائي عن المجموعة الثالثة بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية.

وقال لاعب الأردن عبر أبو ظبي الرياضية: "تعاهدنا قبل البطولة أن تكون كأس العرب أفضل تجهيز لنا بأفضل شكل لكأس العالم".

وأضاف "قرعة كأس العالم؟ قرعة جميلة جدا خاصة مواجهة بطل العالم، وتحمسنا أكثر بعد معرفة نتيجة القرعة".

وأتم "نريد أن نكون أكثر جاهزية في الفترة المقبلة".

ويتواجد منتخب الأردن في مجموعة تضم الأرجنتين والنمسا والجزائر.

وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.

بينما سجل يوسف ناصر هدف منتخب الكويت الوحيد.

الفوز رفع رصيد منتخب الأردن للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة.

فيما توقف رصيد الكويت عند نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة مصر والإمارات مساء اليوم.

وبذلك ضمن منتخب الأردن رسميا التأهل لربع النهائي بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

والتحق منتخب الأردن بالمنتخب السعودي بربع النهائي في انتظار تحديد باقي المتأهلين.

