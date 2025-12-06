كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:58
كتب : FilGoal
شدد يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن أن فريقه يلعب أي مباراة كأنها نهائي.
وتأهل منتخب الأردن لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-1.
وقال لاعب الأردن عبر أبو ظبي الرياضية: "نهدي هذا الفوز للشعب الأردني، ونحتاج جمهورنا ضد مصر".
وأتم "نلعب كل مباراة كأنها نهائي ونضع أعيننا على اللقب".
وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.
