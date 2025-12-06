كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي

شدد يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن أن فريقه يلعب أي مباراة كأنها نهائي.

وتأهل منتخب الأردن لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-1.

وقال لاعب الأردن عبر أبو ظبي الرياضية: "نهدي هذا الفوز للشعب الأردني، ونحتاج جمهورنا ضد مصر".

وأتم "نلعب كل مباراة كأنها نهائي ونضع أعيننا على اللقب".

وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.