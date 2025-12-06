كأس العرب - يزن النعيمات: نلعب كل مباراة كأنها نهائي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

يزن النعيمات

شدد يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن أن فريقه يلعب أي مباراة كأنها نهائي.

وتأهل منتخب الأردن لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على الكويت بنتيجة 3-1.

وقال لاعب الأردن عبر أبو ظبي الرياضية: "نهدي هذا الفوز للشعب الأردني، ونحتاج جمهورنا ضد مصر".

وأتم "نلعب كل مباراة كأنها نهائي ونضع أعيننا على اللقب".

وسجل مهند أبو طه وسعد الروسان وعلي علوان أهداف منتخب الأردن.

بينما سجل يوسف ناصر هدف منتخب الكويت الوحيد.

الفوز رفع رصيد منتخب الأردن للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثالثة.

فيما توقف رصيد الكويت عند نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة مصر والإمارات مساء اليوم.

وبذلك ضمن منتخب الأردن رسميا التأهل لربع النهائي بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

والتحق منتخب الأردن بالمنتخب السعودي بربع النهائي في انتظار تحديد باقي المتأهلين.

