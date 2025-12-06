كأس العرب - العراق ثالث المتأهلين لربع النهائي بثنائية ضد السودان

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

العراق

تأهل منتخب العراق إلى ربع نهائي كأس العرب 2025 بالفوز على السودان بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

سجل مهند علي وأمجد عطوان ثنائية العراق.

وأصبح منتخب العراق ثالث المتأهلين للدور ربع النهائي بعد السعودية والأردن.

ورفع منتخب العراق رصيده لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ويليه الجزائر برصيد 4 نقاط.

ويحتل منتخب السودان المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب البحرين الترتيب بدون رصيد.

وصف المباراة

منع أحمد باسل مبكرا فرصة انفراد مهاجم السودان في الدقيقة الأولى.

واستمر ضغط السودان وطالبوا بركلة جزاء لمحمد عبد الرحمن رفض الحكم احتسابها.

وحاول محمد عبد الرحمن بتسديدة بعد مجهود فردي أن يتقدم لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 29.

استمرت محاولات السودان دون أي جديد لينتهي الشوط الأول سلبيا.

انعكست الأوضاع للعراق في الشوط الثاني.

محاولات العراق في الشوط الثاني عرفت طريق الشباك في الدقيقة 81 عن طريق مهند علي بتسديدة من داخل الـ 18 بعد تشتيت خاطئ من الدفاع.

وبعد 3 دقائق أنهى أمجد عطوان اللقاء بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء معلنا تأهل العراق.

العراق السودان كأس العرب
