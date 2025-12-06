جوارديولا: يومنا جيد بتعثر أرسنال وتشيلسي.. و"البساطة" تفرق بين ميسي وشرقي

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

ريان شرقي - فيل فودين - مانشستر سيتي

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بتعثر أرسنال وتشيلسي مع فوز فريقه.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على سندرلاند بنتيجة 3-0 في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني لـ بي بي سي سبورت: "لا أستطيع أن أنكر أن يومنا جيد مع تعثر أرسنال وتشيلسي، من خلال خبرتي لكي تتوج بالدوري الإنجليزي فالأمر يتعلق بكيفية أدائك وكيف تنمو، عليك أن تكون ثابتا".

وفي حديث لسكاي سبورتس قال: "مباراتنا ضد سندرلاند من أفضل المباريات لنا خلال الموسم الحالي".

وأكمل "ريان شرقي لم يتدرب على هذه العرضيات، هذه أول مرة فهو يتمتع بجودة خاصة، أحيانا تحبه وأحيانا تكرهه، الهدوء والشخصية والطريقة التي ساعدنا بها جيدة، لديه شيئا منحه له والده ووالدته".

وواصل "أريد منه أن يرسل كرة عرضية جيدة، إذا فعلها بطريقة رابونا وأرسل عرضية سيئة فلا يعجبني ذلك، لم أرَ ليونيل ميسي يقوم بهذا النوع من الأشياء".

وشرح "ميسي هو أفضل لاعب لعب كرة القدم، وأكبر بصمة لميسي هي البساطة في ما يفعله، الأشياء البسيطة ينفذها بشكل مثالي، لاعبو النوعية مثل ريان يجب أن يتعلموا هذا".

وأنهى حديثه قائلا: "سباق اللقب؟ أشياء كثيرة ستحدث، الأمر يعتمد على الطريقة التي نلعب بها، وليس عدد النقاط التي نتأخر بها، الأداء هو الأساس، اللاعبون ليسوا أغبياء، الاستمرارية لا تأتي من نتيجة واحدة، وفي آخر 9–10 مباريات كنا جيدين".

الفوز قلص الفارق مع أرسنال الذي خسر من أستون فيلا في بداية الجولة، ورفع رصيد سيتي لـ 31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما تلقى سندرلاند الخسارة التي أبقته في المركز السابع.

وتعادل تشيلسي مع بورنموث دون أهداف.

