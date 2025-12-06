انتهت كأس العرب – مصر (1)-(1) الإمارات.. تعادل جديد للفراعنة
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب.
نهاية المباراة بالتعادل
ق 92: هدف من ميدو جابر يلغي بسبب التسلل
ق 85: جووووووووول مروان حمدي
ق 81: نزول حسام حسن بدلا من يحيى زكريا
ق 72: فرصة ضائعة من أكرم توفيق
ق 68: نزول أفشة وكريم العراقي بدلا من عمرو السولية والنني
ق 60: هدف أول من هجمة مرتدة سريعة عن طريق كايو لوكاس
ق 58: صحوة مصرية
ق 52: نزول ميدو جابر بدلا من مصطفى سعد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: إنذار لإسلام عيسى
ق 41: رأسية من ياسين مرعي تمر جوار القائم
ق 32: بسام يتالق وينقذ فرصة مؤكدة
ق 30: تبديل مزدوج للإصابة خروج لوان بيريرا وعلاء الدين زوهر ونزول كايو لوكاس وماجد رشيد
ق 8: سقوط أكرم توفيق بعد اصطدام في الرأس
ق 5: تهديد أول من غنام محمد برأسية بعد ركنية
انطلاق المباراة