انتهت كأس العرب – مصر (1)-(1) الإمارات.. تعادل جديد للفراعنة

السبت، 06 ديسمبر 2025 - 20:07

كتب : FilGoal

مصر - الإمارات - كأس العرب - كايو لوكاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الإمارات في كأس العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بالتعادل

ق 92: هدف من ميدو جابر يلغي بسبب التسلل

ق 85: جووووووووول مروان حمدي

ق 81: نزول حسام حسن بدلا من يحيى زكريا

ق 72: فرصة ضائعة من أكرم توفيق

ق 68: نزول أفشة وكريم العراقي بدلا من عمرو السولية والنني

ق 60: هدف أول من هجمة مرتدة سريعة عن طريق كايو لوكاس

ق 58: صحوة مصرية

ق 52: نزول ميدو جابر بدلا من مصطفى سعد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: إنذار لإسلام عيسى

ق 41: رأسية من ياسين مرعي تمر جوار القائم

ق 32: بسام يتالق وينقذ فرصة مؤكدة

ق 30: تبديل مزدوج للإصابة خروج لوان بيريرا وعلاء الدين زوهر ونزول كايو لوكاس وماجد رشيد

ق 8: سقوط أكرم توفيق بعد اصطدام في الرأس

ق 5: تهديد أول من غنام محمد برأسية بعد ركنية

انطلاق المباراة

منتخب مصر كأس العرب الإمارات
