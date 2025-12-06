كأس العالم 2026 - بين أمريكا وكندا.. مواعيد وملاعب مباريات مصر في المجموعة السابعة
السبت، 06 ديسمبر 2025 - 19:56
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد مباريات كأس العالم 2026.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
وينطلق كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.
وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، حيث تم تقسيم المنتخبات على 12 مجموعة.
وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم كالتالي:
مصر × بلجيكا - الجولة الأولى
15 يونيو - 3:00 عصرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية
10:00 مساء بتوقيت القاهرة
في مدينة سياتل الأمريكية
مصر × نيوزيلندا - الجولة الثانية
21 يونيو - 9:00 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية
22 يونيو - 4:00 فجرا بتوقيت القاهرة
في مدينة فانكوفر الكندية
مصر × إيران - الجولة الثالثة
26 يونيو - 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية
27 يونيو - 6 صباحا بتوقيت القاهرة
في مدينة سياتل الأمريكية
ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد كل جولة:
الجولة الأولى: 11 إلى 17 يونيو
الجولة الثانية: 18 إلى 23 يونيو
الجولة الثالثة: 24 إلى 27 يونيو
دور الـ 32: 28 يونيو إلى 3 يوليو
ثمن النهائي: 4 إلى 7 يونيو
ربع النهائي: 9 إلى 11 يوليو
نصف النهائي: 14 و15 يوليو
تحديد الثالث والرابع: 18 يونيو
النهائي: 19 يوليو